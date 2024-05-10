Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Bostanlık Koyu yolundaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.