10 May 2024 - 22:04- Gündem G:

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Kemer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı mask
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
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Tekirova Mahallesi yakınlarındaki Phaselis Bostanlık Koyu yolundaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Kaynak: AA

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10 May 2024 - 22:04 AA Antalya- Gündem

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