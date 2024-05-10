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Gülşen'den yılanlı olay poz

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Türk pop müziğinin en başarılı isimlerinden Gülşen yeni şarkısı 'Bal'ın ikinci teaserını yayınladı. İddialı tarzı ise en az şarkı kadar konuşuldu.

Gülşen'den yılanlı olay poz mask
Gülşen'den yılanlı olay poz
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Başarılı şarkıcı Gülşen yine hem şarkısı hem tarzıyla gündeme bomba gibi düştü. Yeni şarkısının ikinci teaserını yayınlayan ünlü şarkıcı bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ezber bozan tarzıyla yine çok konuşuldu. Yılanlı pozu ve iddialı tarzı gündem oldu. Yeni tarzını sosyal medyada da paylaşan Gülşen'in paylaşımına pek çok yorum ve beğeni geldi.

Gülşen'den yılanlı olay poz

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

10 May 2024 - 21:58 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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