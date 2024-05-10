Gülşen'den yılanlı olay poz

Başarılı şarkıcı Gülşen yine hem şarkısı hem tarzıyla gündeme bomba gibi düştü. Yeni şarkısının ikinci teaserını yayınlayan ünlü şarkıcı bütün dikkatleri üzerine çekti.
Ezber bozan tarzıyla yine çok konuşuldu. Yılanlı pozu ve iddialı tarzı gündem oldu. Yeni tarzını sosyal medyada da paylaşan Gülşen'in paylaşımına pek çok yorum ve beğeni geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.