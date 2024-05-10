Gülşen'den yılanlı olay poz

Başarılı şarkıcı Gülşen yine hem şarkısı hem tarzıyla gündeme bomba gibi düştü. Yeni şarkısının ikinci teaserını yayınlayan ünlü şarkıcı bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ezber bozan tarzıyla yine çok konuşuldu. Yılanlı pozu ve iddialı tarzı gündem oldu. Yeni tarzını sosyal medyada da paylaşan Gülşen'in paylaşımına pek çok yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Haber Merkezi