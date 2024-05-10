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Verdiği kilolarla çok konuşulan Demet Akalın'da operasyon açıklaması

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TV8 yayınlanan Gel Konuşalım'ı sunan Demet Akalın verdiği kilolar hakkında konuştu. 10 kilo verdiğini söyleyen Akalın, operasyon geçirerek doktorunun 6 kilo yağ aldığını söyledi.

Verdiği kilolarla çok konuşulan Demet Akalın'da operasyon açıklaması mask
Verdiği kilolarla çok konuşulan Demet Akalın'da operasyon açıklaması
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TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın verdiği kilolarla dikkatleri üzerine topladı. Bayramda çalışmayıp operasyon geçirdiğini söyleyen Akalın süreçle ilgili şunları söyledi: 

'KORKUYORDUM AMA DOKTORA GÜVENDİM'

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye.

'FİZİKSE BİZDE DE VAR'

Çok mutsuzdum, şu an mutluyum. Artık fizikse bizde de var. Bende yalan yok, bir sürü insan var. İnsan kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir.

'ESTETİK ŞANS İŞİ'

Bayramda liposuction yaptırdım. Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim.Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek. Operasyondan sonra her gün yürüyorum. Eski kıyafetlerimi çıkartıp bakıyorum. İlk şarkının klibinde hissettim bu durumu, çok güzel bir kıyafet vardı, onu giydim sonra operasyon yaptırmaya karar verdim. Estetik işi şans, cildine göre değişiyor."

Verdiği kilolarla çok konuşulan Demet Akalın'da operasyon açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, var, ilgili

10 May 2024 - 21:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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