- Asayiş

Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi

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Diyarbakır'da komşu esnaf iki grup arasında güvercin nedeniyle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Çıkan arbedede de 3 kişi yaralandı.

Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi mask
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İsimleri henüz öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle tartışma yaşandı. Tarafların sözlü olarak sürdürdüğü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis, çok sayıda kovan boş buldu.  Olayla ilgili olarak polisin şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. 

Kaynak: DHA

# kişi, Polis, ilgili

10 May 2024 - 21:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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