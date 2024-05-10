Esnaflar sokak ortasında birbirine girdi

İsimleri henüz öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle tartışma yaşandı. Tarafların sözlü olarak sürdürdüğü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis, çok sayıda kovan boş buldu. Olayla ilgili olarak polisin şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA