10 May 2024 - 21:29- Gündem G:

Korkunç kaza! Motosikletli polis ekibi ile taksi çarpıştı: 2 polis yaralı

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İstanbul'da, seyir halindeki motosikletli polis ekibi henüz bilinmeyen bir nedenle taksiye çarptı. Kazada 2 polis yaralandı.

Korkunç kaza! Motosikletli polis ekibi ile taksi çarpıştı: 2 polis yaralı
Korkunç kaza! Motosikletli polis ekibi ile taksi çarpıştı: 2 polis yaralı
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Zeytinburnu'nda motosikletli polis ekibi taksiye çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza! Motosikletli polis ekibi ile taksi çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli polis ekibi aynı istikamette ilerleyen 34 TER 56 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan iki polis memuru yaralandı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza! Motosikletli polis ekibi ile taksi çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 21:29 DHA İstanbul- Gündem

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