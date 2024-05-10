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Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı

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Tosmur'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarparak takla attı. Kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı mask
Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı
Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı
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Alanya'da, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BRH 698 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı.

Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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10 May 2024 - 21:20 AA Antalya- Gündem

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