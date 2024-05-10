Alanya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 yaralı

Alanya'da, otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 BRH 698 plakalı otomobil, Tosmur Mahallesi'nde duvara çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki biri çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.