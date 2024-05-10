11 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

İddiaya göre ailesiyle birlikte misafirliğe giden Yasin K., sulama kanalı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Kanalda suyun akıntısıyla sürüklenen çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar, boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Can pazarının yaşandığı olayda çocuğu kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar, sudaki plastik bir boruya tutundu. Kanala giren iki kişi, çocuğu kurtarmak için diğer kişilerden yardım isteyerek boğulmakta olan Yasin’i sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.