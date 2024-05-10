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11 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde misafirliğe giden Yasin K. (11), sulama kanalına düştü.Çevredekilerin yardımıyla çocuk kurtarıldı.

11 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü mask
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İddiaya göre ailesiyle birlikte misafirliğe giden Yasin K., sulama kanalı kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek kanala düştü. Kanalda suyun akıntısıyla sürüklenen çocuğun çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar, boğulmak üzere olan çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Can pazarının yaşandığı olayda çocuğu kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar, sudaki plastik bir boruya tutundu. Kanala giren iki kişi, çocuğu kurtarmak için diğer kişilerden yardım isteyerek boğulmakta olan Yasin’i sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Gelen, kişi

10 May 2024 - 20:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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