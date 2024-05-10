Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Metronun ortasında dans etmeye başladı

Hindistan'ın Delhi bölgesinde seyir halindeki bir metroda ilginç anlar yaşandı. Genç bir kız metronun ortasında dans etmeye başladı. Yolcular şaşırıp kaldı. Yırtık kot pantolon ve kısa üst giyerek Shakira'nın hit şarkısı 'Waka Waka' eşliğinde dans eden bir kadın o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Yolcular ise şaşkın dolu bakışlarla kalakaldılar.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.