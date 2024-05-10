Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Metronun ortasında dans etmeye başladı

Hindistan'ın Delhi bölgesinde seyir halindeki bir metroda ilginç anlar yaşandı. Genç bir kız metronun ortasında dans etmeye başladı. Yolcular şaşırıp kaldı. Yırtık kot pantolon ve kısa üst giyerek Shakira'nın hit şarkısı 'Waka Waka' eşliğinde dans eden bir kadın o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Yolcular ise şaşkın dolu bakışlarla kalakaldılar.

Kaynak: MYNET