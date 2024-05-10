Yıllar sonra Eurovision'da Sertab Erener rüzgarı

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının ikinci yarı finalinde; geçmişte Eurovision'a katılan kadın şarkıcılar, konuk olarak sahneye çıktı.

Bu özel gecede, Sertab Erener de 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu.

Sarı renkte, siyah transparan kol detayları ve korseli bir elbise tercih eden Sertab Erener'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

"AYNI GURURLA İZLEDİK"

Bu heyecana ortak olan Ebru Gündeş de sosyal medya hesabından; "21 yıl sonra aynı heyecan, aynı gururla izledik. Ve yine harikaydın" mesajını paylaştı.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Geceden kareleri takipçileriyle paylaşan Erener, mutluluğunu "Dün gece ekran başındaki milyonlarca müziksever ve salonu dolduran binlerce kişiyle beraber şarkı söylemek rüya gibiydi. Yıllar sonra tekrar Eurovision sahnesinde olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Beni arayan soran paylaşan ve dün gece sanki yarışma gecemiz gibi heyecanla ekran başında beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. En yakın zamanda ülkemizin Eurovision’da olması için elimden geleni yapacağım çünkü en büyük dileğim bu heyecanı gelecek genç kuşakların da yaşaması" sözleriyle paylaştı.

FİNALE KALAN ÜLKELER

Eurovision'un ikinci yarı final gecesinde; İsrail, Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan finale kalan ülkeler oldu.

Kaynak: NTV