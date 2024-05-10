10 May 2024 - 20:12- Gündem G:

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü

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Manisa'da 3 çocuk annesi eşiyle ailevi sebeplerden dolayı tartışan kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Hatice Ebem'i (39) bıçaklayarak öldüren Mirza Ali Ebem (48) tutuklandı.

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Mirza Ali Ebem ile eşi Hatice Ebem arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Ebem, eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından, katil zanlısı Ebem, tüfekle havaya ateş etti. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk annesi Hatice Ebem’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatice Ebem'in vefat ettiği haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cinayet şüphelisi Mirza Ali Ebem, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hatice Ebem’in cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini, bıçaklayarak öldürdü

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen Mirza Ali Ebem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfade vermek istemediğini belirten Ebem'in susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Hatice Ebem ise Turgutlu'da cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 20:12 DHA Manisa- Gündem

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