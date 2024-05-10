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CHP Alanya yeni hedef belirledi

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CHP Alanya İlçe Başkanlığı tarafından yerel seçimin değerlendirildiği Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Kandemir "CHP'den başka partiye oy vermem anlayışını getirmemiz ve bunu da yapacağımız hizmetlerle, adil ve tarafsız yönetimle göstermemiz lazım" dedi

CHP Alanya yeni hedef belirledi mask
CHP Alanya yeni hedef belirledi
CHP Alanya yeni hedef belirledi
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YEREL seçimlerde Türkiye geneli başta olmak üzere Antalya ve ilçelerinde büyük bir başarı sağlayan CHP'nin Alanya İlçe Örgütü tarafından yerel seçimlerin değerlendirildiği Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Mustafa Erdem ve Cavit Arı, Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, CHP Antalya İl Sekreteri Şenay Demiralay, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

KANDEMİR: ALANYA’YI BİRLEŞTİRDİK


Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, 1 Nisan'dan itibaren genel seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Başardık. Çok mutlu ve bahtiyarız. Halkımızla hep iç içe olduk. Adayımızı belirlediğimizde çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Siyasette hep vaatler verilir ve biz seçimi kazanacağımız yönünde verdiğimiz vaadi gerçekleştirdik. Hep birlikte hızlı bir çalışma süreci geçirdik. Çok profesyonel çalıştık ve önemli bir yol katettik. Alanya’yı birleştirerek, büyük bir güç olarak ortaya çıktık. "CHP'den başka partiye oy vermem" anlayışını getirmemiz ve bunu da yapacağımız hizmetlerle, adil ve tarafsız yönetimle göstermemiz lazım. Bütün yük, belediye başkanımız ve meclis üyelerimizin omuzlarında ve biz onlara destek olmalıyız. Önemli olan Alanya halkına hizmet etmektir. Zafer kazanıldı ama ortada ganimet yok. CHP'nin olduğu yerde ganimet olmaz. Biz, halka hizmet etmek için varız. Belediye başkanımıza ve yönetimine sahip çıkmalıyız. Yeni hedefimiz ulusalda iktidar olmak" dedi.


YEŞİLDAL: BAŞARININ SIRRI DOĞRU ADAYLAR


İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in ardından kürsüye gelen CHP Parti Meclisi Üyesi Şengül Yeşildal ise yerel seçimdeki başarılı çalışmalarından dolayı tüm partililere teşekkür etti. "Halkımız bizden iktidar olmamızı bekliyor" diye konuşan Yeşildal, şu sözlere yer verdi: "Başarının sırrı, doğru adayları seçmek ve doğru propaganda yapmaktı. Hep birlikte çok çalışarak büyük bir başarı yakaladık. İstikrarlı bir şekilde partimizin oyları artıyor."


KOÇAK: DOĞRU TAKTİKLERLE KAZANDIK


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in kent dışında olması nedeniyle toplantıya katılan Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, son derece zorlu bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek, "Asimetrik bir güç ile karşı karşıyaydık ama doğru taktiklerle, doğru stratejilerle, ilçe dinamiklerini bir araya getirerek, “Birleş Alanya” sloganı altında halkın bütün kesimlerini bir arada toplamayı başardık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi bilimin ışığında yönetmeyi, tek adam anlayışıyla değil katılımcı demokrasi anlayışı içerisinde şehri yönetmeyi ve akılcı yatırımı öngördüğümüzü açıkladığımız için halkımızın desteğini aldık" şeklinde konuştu.


KAMACI: BÜTÜNLÜK İÇİNDE ÇALIŞTIK


Partililerin 5'er dakikalık süreyle görüş ve önerilerini açıkladığı geniş katılımlı toplantının kapanış konuşmasını yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Çok güzel bir sonuç aldık. Bu süreçte herkesin ayrı ayrı katkısı oldu. Bir bütünlük içinde çalıştık. Önemli olan yolun doğru olmasıdır ve başarı da beraberinde gelir. Büyük bir sorumluluğumuz var. Her zaman halktan yana olacağız" şeklinde konuştu. (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: ALANYA BELEDİYESİ

# Yer, Bir, Gelen, Son, var, etti, Alanya, Antalya

10 May 2024 - 19:58 - Gündem

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