Ali Can Ayyıldız'dan ayrılan Zeynep Bastık'tan tuhaf açıklama

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Zeynep Bastık basın mensuplarına yaptığı açıklamayla yine adında söz ettirdi. Tolga Akış’la boşandıktan sonra Ali Can Ayyıldız ile öpüşme pozuyla aşkını duyuran Bastık, Yıldız'dan da ayrıldığını açıkladı.
MUHABİRLERİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
Basın mensuplarına daha önce de özel hayatı hakkında tuhaf tavırları ve cevaplarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık, yine tavırları ve sözleriyle gündem oldu. Zeynep Bastık "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" deyince muhabirler şaşırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.