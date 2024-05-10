10 May 2024 - 19:14- Gündem G:

Kırmızı bültenle aranıyordu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü lideri Yunanistan’da yakalandı

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Bayğaralar organize suç örgütünün lideri Ramazan Bayğara, Yunanistan’da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! ‘Bayğaralar’ organize suç örgütü lideri Yunanistan’da yakalandı mask
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Adana’da ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütünün, kırmızı bültenle aranan elebaşı Ramazan Bayğara, INTERPOL ekiplerince Yunanistan’da yakalandı.

Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışan ve ‘Bayğaralar’ olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, kaçtığı Yunanistan’da INTERPOL ekiplerince yakalandı. Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir” denildi.

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 19:14 DHA Adana- Gündem

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