Hastanede 'zimmet' operasyonu. Ameliyathane malzemeleriyle 20 milyonluk vurgun yaptılar

Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyathane için alınan tıbbi medikal malzemelerin, kullanıldığı gibi gösterilerek para karşılığında satıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler harekete geçti. 6 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastane görevlisi D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yaptığı belirlenen C.I. (38) gözaltına alındı.
20 MİLYON DEĞERİNDE TIBBİ MEDİKAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada Bursa Şehir Hastanesi’ne ait olduğu tespit edilen, 20 milyon TL değerinde tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.
3 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastane görevlisi D.B. ve A.H.A. ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yapan C.I. çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, hastane görevlisi C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.