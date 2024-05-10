10 May 2024 - 18:56- Asayiş G:

Hastanede 'zimmet' operasyonu. Ameliyathane malzemeleriyle 20 milyonluk vurgun yaptılar

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Bursa'da akıl almaz bir dolandırıcılık meydana geldi. Bursa Şehir Hastanesi’nde, ameliyathane için alınan malzemeleri kullanılmış gibi gösterip, para karşılığı satarak kamuyu zarara uğrattığı belirlenen 3’ü hastane görevlisi 4 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri 20 milyon TL olan tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

Hastanede 'zimmet' operasyonu. Ameliyathane malzemeleriyle 20 milyonluk vurgun yaptılar mask
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Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyathane için alınan tıbbi medikal malzemelerin, kullanıldığı gibi gösterilerek para karşılığında satıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırma, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler harekete geçti. 6 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hastane görevlisi D.B. (43), A.H.A. (40) ve C.G. (38) ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yaptığı belirlenen C.I. (38) gözaltına alındı.

20 MİLYON DEĞERİNDE TIBBİ MEDİKAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramada Bursa Şehir Hastanesi’ne ait olduğu tespit edilen, 20 milyon TL değerinde tıbbi medikal malzeme ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastane görevlisi D.B. ve A.H.A. ile tıbbi medikal ürünleri satın alıp ticaretini yapan C.I. çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet ve nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, hastane görevlisi C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA

# ilgili, Hastane

10 May 2024 - 18:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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