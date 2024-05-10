Ünlü fenomenden şok itiraf: Evli erkeklerle birliktelik yaşıyorum

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Katija Cortez, podcast Kat & Mark Show'da yaptığı itiraflarla gündeme oturdu. Fenomen isim ilişkilerinde çoğunlukla evli erkeklerle birlikte olduğunu söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

'TEK EŞLİLİĞE İNANMIYORUM'

Boşansalar bile erkeklerin eski eşlerinden iyi bahsettiğinin altını çizen Cortez, "Şimdiye kadar karısı hakkında kötü konuşan evli bir sevgilim olmadı. Partnerlerine karşı hayal kırıklığı sergileyenler yalnızca karmaşık süreçlerden geçenlerdir. Boşanırlar, ancak o zaman bile çoğu zaman eşleri hakkında hâlâ çok kibar bir şekilde konuşurlar.Evli bir adam beni gördüğünde buna aldatma demeyi sevmiyorum çünkü ortada romantik duygular yok.Aldatmayı teşvik etmiyorum ama aynı zamanda tek eşliliğe de inanmıyorum, çünkü gerçek anlamda sadık ilişkilerin nadir olduğunu defalarca gördüm" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi