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Ünlü şarkıcı baba oluyor. Müjdeli haberi böyle verdi

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağlayan fotoğrafını paylaşan Justin Bieber, herkesi merak ettirmiş ve hatta eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı bile konuşulmuştu. Ancak gözyaşlarının sevinçten olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Ünlü şarkıcı baba oluyor. Müjdeli haberi böyle verdi mask
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ağlarken fotoğrafını paylaşan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bieber baba olacağını duyurdu. Gözyaşlarının bu haber karşısında yaşadığı sevinçten olduğu anlaşıldı.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir

10 May 2024 - 18:41 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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