Ünlü şarkıcı baba oluyor. Müjdeli haberi böyle verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ağlarken fotoğrafını paylaşan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bieber baba olacağını duyurdu. Gözyaşlarının bu haber karşısında yaşadığı sevinçten olduğu anlaşıldı.

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Kaynak: Haber Merkezi