Ünlü şarkıcı baba oluyor. Müjdeli haberi böyle verdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ağlarken fotoğrafını paylaşan Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bieber baba olacağını duyurdu. Gözyaşlarının bu haber karşısında yaşadığı sevinçten olduğu anlaşıldı.
Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.