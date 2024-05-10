Günlerdir aranan alzheimer hastasından kötü haber

10 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin karadan ve 4 dronla havadan aradığı kadının cansız bedeni, çalışmaların 10’uncu gününde evine 7 kilometre mesafedeki Süleler Mahallesi’ndeki barajda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA