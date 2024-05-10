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Günlerdir aranan alzheimer hastasından kötü haber

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde 10 gün önce araziye hayvan otlatmak için gittikten sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Arife Sasa’nın (75), evine 7 kilometre mesafedeki barajda cansız bedeni bulundu.

Günlerdir aranan alzheimer hastasından kötü haber mask
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10 gün önce hayvanlarını otlatmak için evden çıkan Arife Sasa, geri dönmeyince yakınları ve komşuları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama Kurtarma, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Fırtına Arama Kurtarma Derneği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin karadan ve 4 dronla havadan aradığı kadının cansız bedeni, çalışmaların 10’uncu gününde evine 7 kilometre mesafedeki Süleler Mahallesi’ndeki barajda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 18:27 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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