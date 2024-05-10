'Gönül Dağı' dizisiyle ilgili flaş karar! Final mi yapacak?

TRT1'in 137 bölümle uzun süredir ekranlarda olan Gönül Dağı dizisinin final yapacağı iddia ediliyordu. Kanaldan dizinin 4. sezon için onay alındığı açıklandı.

Yapılan anlaşma ile birlikte dizinin yeni sezonunun haziran ayında sezon finali yapması planlanıyor. Dizi Eylül ayında yeni bölümleriyle tekrar ekrana gelecek.

138.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi odağı olan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın yüz otuz sekizinci bölümü, 11 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar: Evine geri dönen Selma, karmaşık duygular içerisindedir. Etrafındaki herkes ve her şey ona yabancı gelmektedir. Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaktır?

Fazıl, Fidan sayesinde Selma’nın geçmişte tuttuğu günlüğü hatırlar. Amcaoğullarına bu günlükten bahseder. Amcaoğulları ve kızlar Selma’nın günlüğünü ararken neler yaşayacaktır?

Ramazan, Erkan ve Filiz’in birbirlerini sevdiklerini öğrenir. Bunca zamandır kandırıldığını öğrenen Ramazan’ın Erkan’a tepkisi nasıl olacaktır?

Elif ve Kenan’ın bebeklerinin cinsiyeti belli olur. Elif herkesten gizlediği sırrını kime söyleyecektir?

Gönül Dağı dizisinin kadrosunda “Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Müjde Zeynep Akdeniz, Şive Şenözen, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İpek Uzkalan, İmren Şengel, Kübra Balcan.” gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: KARAR