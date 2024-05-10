9 yaşındaki kızı okul gezisinden dönmeyince veli okulu bastı; müdürün kapısını tekmeledi

Maltepe'de 9 yaşındaki kızı katıldığı okul gezisinden eve 17.00 olmasına rağmen dönmeyince eşiyle birlikte okula giden D.T, kamera görüntülerini incelemek istedi. Ret yanıtı alınca çılgına dönen D.T., okul müdürü ve müdür yardımcısıyla tartıştı. Bu sırada okulun kadın güvenlik görevlisi ve diğer öğretmenlere de saldıran D.T., okul müdürünün kilitlediği kapıyı defalarca tekmeledi. Okul müdürüne yönelik saldırı ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
D.T. "Kasten Yaralama", "Tehdit - Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Bu arada okul etkinliği kapsamında Topkapı Sarayı için düzenlenen geziye katılan R.K.T.’nin evine saat 17.55 sıralarında döndüğü belirlendi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.