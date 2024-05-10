10 May 2024 - 17:33- Ekonomi G:

Alanya'da büyük felaket kapıda: 'Böyle giderse sonumuz iyi değil'

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Alanya'da inşaat sektörünün içinde bulunduğu durum alarm zilleri çalmaya başladı. Sektör temsilcileri 'durum böyle giderse sonumuz hiç iyi değil' diyerek uyardı.

Alanya'da büyük felaket kapıda: 'Böyle giderse sonumuz iyi değil' mask
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Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve büyük bir yükseliş gösteren inşaat sektöründe düşüş trendi hızla devam ederken, yaşanan bu durgunluk sektörün en büyüklerini bile ciddi manada sarsmaya başladı.

'BÖYLE GİDERSE SONUMUZ HİÇ İYİ DEĞİL'

İnşaat sektörü temsilcileri yaptıkları açıklamalarda inşaat yapım maliyetlerinin fahiş oranlarda artmaya devam ettiğini belirtirken, yaşanan durgunluk nedeni ile de ellerindeki hazır ve bitmiş gayrımenkulleri satamamaktan yakınıyor.

'DEVLETİN BİR AN ÖNCE EL ATMASI GEREKİYOR'

İnşaat sektörü temsilcileri yaptıkları açıklamalarda hissedilen enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakamlarla hiç ilgisinin olmadığını aktarırken, ' Sadece döviz bazında baktığımızda bile son 3 aylık kısımda beton 70 Euro iken 85 Euro oldu. Senelik bazındaki TL artışını söylemek bile istemiyoruz. Çok ciddi göz ardı edilemeyecek artışlar var' dediler.

# Son, Bir, devam, var, başladı

10 May 2024 - 17:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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