- Asayiş

İnşaatta şok olay! Üzerine kıyafet giydirilmiş iskelet bulundu

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Konya'da bir inşaatın 11'inci katında üzerindeki kıyafetlere göre erkek olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğü değerlendirilen iskelet bulundu. İskeletin, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İnşaatta şok olay! Üzerine kıyafet giydirilmiş iskelet bulundu mask
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Konya'da 2 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan 13 katlı inşaata, bugün inşaat firmasının çalışanları gelip, 11'inci kattaki iş güvenliği için daha önce kurutulan fileyi toplamak istedi. İşçiler, tuvalet bölümünde üzerinde kıyafet bulunan iskeleti görünce, polise haber verdi.

1 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Polis, yaptığı incelemede kemiklerin, üzerindeki kıyafetlere göre erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğünü değerlendirdi.  İskelet, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. 

Kaynak: DHA

# Polis

10 May 2024 - 17:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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