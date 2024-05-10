İnşaatta şok olay! Üzerine kıyafet giydirilmiş iskelet bulundu

Konya'da 2 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan 13 katlı inşaata, bugün inşaat firmasının çalışanları gelip, 11'inci kattaki iş güvenliği için daha önce kurutulan fileyi toplamak istedi. İşçiler, tuvalet bölümünde üzerinde kıyafet bulunan iskeleti görünce, polise haber verdi.
1 YIL ÖNCE ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI
Polis, yaptığı incelemede kemiklerin, üzerindeki kıyafetlere göre erkeğe ait olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce öldüğünü değerlendirdi. İskelet, kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.