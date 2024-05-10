Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

Kanal D’de ekrana gelen “İnci Taneleri” dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı, pavyonda çalışan ‘Dilber’ karakteri danslarıyla fenomen oldu.

Gazeteci Serhat Tekin, YouTube programında ağırladığı müzisyen Ersay Üner’e, Dilber’den yola çıkarak şu soruyu yöneltti: “Kariyerinizin başında pavyonlarda çalıştınız. Sizin hiç ‘İnci Taneleri’ndeki gibi bir Dilber’iniz var mıydı?”

Üner şöyle yanıt verdi: “Vardı. Ama benimki platonikti. O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır.”

Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ersay Üner, “Evlilikten korkuyor musunuz?” sorusu üzerine de “Korkmuyorum” dedi ve ekledi: “ Evlilik, boşanma, bunları yaşarsın biter. İşime sekte vurur diye evlilikten kaçmam. Öyle bakarsan yürümez zaten. Ben ilişki olayına şu anki aklımla başka şekilde bakıyorum. İki özgür insan olarak bakıyorum ilişkiye. Normal hayatlar idame edilirken, baş başayken keyifli vakit geçiriyorsan tamam. Onun harici tamamen karmaşa.”

‘Sevgililiğini’ 10 üzerinden puanlaması istenen Üner, kendine tam not verdi: “Bir çizgi, bir limit var bende. Oraya gelene kadar zor bir adamım. İlk önce oraya kadar bir gelinmesi gerekiyor. O çizgiyi geçtikten sonra çok acayip bir adam olurum. 10 numara olur.”

Birçok şarkıda iş birliği yaptığı Demet Akalın’la bir süre küslük yaşayan Ersay Üner, “O dönem öyle olması gerekiyordu. Bence böyle bir ara güzel oldu. Şimdi yeni Demet Akalın albümünde ‘Demet okusaydı çok güzel olurdu’ dediğim üç tane şarkım var” dedi.

Üner, en kısa sürede yazdığı şarkının da Akalın’ın söylediği “Bebek” olduğunu dile getirdi:“10 dakika bile sürmedi yazmam. Sabah magazin programı izliyordum. Baktım ‘Bebek’te onu dedi, bunu dedi’ diye haberler veriyor, aklıma böyle bir şarkı geldi.”

Kaynak: CNNTURK