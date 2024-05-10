10 May 2024 - 17:21- Magazin G:

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

ABONE OL Google News Sayfamız

Önce gazino ve pavyonlarda çalışan şarkıcı Ersay Üner, o yıllara dair bomba itiraflarda bulundu.

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı mask
Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı
Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kanal D’de ekrana gelen “İnci Taneleri” dizisinde Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı, pavyonda çalışan ‘Dilber’ karakteri danslarıyla fenomen oldu.

Gazeteci Serhat Tekin, YouTube programında ağırladığı müzisyen Ersay Üner’e, Dilber’den yola çıkarak şu soruyu yöneltti: “Kariyerinizin başında pavyonlarda çalıştınız. Sizin hiç ‘İnci Taneleri’ndeki gibi bir Dilber’iniz var mıydı?”

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

Üner şöyle yanıt verdi: “Vardı. Ama benimki platonikti. O şarkı söylüyordu. Hiç açılamadım. Ama ne kadar güzel duygular bunlar. Herkesin bir platoniği vardır.”

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

Şu an hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ersay Üner, “Evlilikten korkuyor musunuz?” sorusu üzerine de “Korkmuyorum” dedi ve ekledi: “ Evlilik, boşanma, bunları yaşarsın biter. İşime sekte vurur diye evlilikten kaçmam. Öyle bakarsan yürümez zaten. Ben ilişki olayına şu anki aklımla başka şekilde bakıyorum. İki özgür insan olarak bakıyorum ilişkiye. Normal hayatlar idame edilirken, baş başayken keyifli vakit geçiriyorsan tamam. Onun harici tamamen karmaşa.”

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

‘Sevgililiğini’ 10 üzerinden puanlaması istenen Üner, kendine tam not verdi: “Bir çizgi, bir limit var bende. Oraya gelene kadar zor bir adamım. İlk önce oraya kadar bir gelinmesi gerekiyor. O çizgiyi geçtikten sonra çok acayip bir adam olurum. 10 numara olur.”

 Birçok şarkıda iş birliği yaptığı Demet Akalın’la bir süre küslük yaşayan Ersay Üner, “O dönem öyle olması gerekiyordu. Bence böyle bir ara güzel oldu. Şimdi yeni Demet Akalın albümünde ‘Demet okusaydı çok güzel olurdu’ dediğim üç tane şarkım var” dedi.

Şarkıcı Ersay Üner'den flaş itiraf: Benim de bir Dilber’im vardı

Üner, en kısa sürede yazdığı şarkının da Akalın’ın söylediği “Bebek” olduğunu dile getirdi:“10 dakika bile sürmedi yazmam. Sabah magazin programı izliyordum. Baktım ‘Bebek’te onu dedi, bunu dedi’ diye haberler veriyor, aklıma böyle bir şarkı geldi.”

Kaynak: CNNTURK

# Ersay Üner, dilber, Bir, Gelen, evlilik, boşanma

10 May 2024 - 17:21 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Survivor'da Yunus Emre yeniden kırmızı takımda: Nagihan, Aleyna ve Nefise neden rahatsız oldu? mask
Survivor'da Yunus Emre yeniden kırmızı takımda: Nagihan, Aleyna ve Nefise neden rahatsız oldu?
Survivor'da en çok üzen veda: Konseye damga vurdu mask
Survivor'da en çok üzen veda: Konseye damga vurdu
Cem Yılmaz sahneyi terketmek zorunda kaldı: Seyirciler birbirine girdi! mask
Cem Yılmaz sahneyi terketmek zorunda kaldı: Seyirciler birbirine girdi!
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?'' mask
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?''
Cem Yılmaz sahneyi terk etti! mask
Cem Yılmaz sahneyi terk etti!
Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti mask
Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber