Annesiyle olan fotoğrafıyla olay oldu

Manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla ve özel hayatıyla ara ara gündeme geliyor. Gürsel yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Manken'in paylaşımları çok konuşuluyor.

TAKİPÇİLERİ ANNESİNE HAYRAN KALDI



Gürsel, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından annesiyle olan pozunu "Klass gecesinden, annem ve ben… Maşallah diyelim güzel anneme" notuyla paylaştı. Paylaşımı görenler gözlerine inanamadı. Annesinin fiziğini modele benzetenler, anne-kız olmalarına hayli şaşırdı. Takipçileri annesine hayran kaldı ve fotoğrafa çok fazla beğeni yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi