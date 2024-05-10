10 May 2024 - 16:59- Gündem G:

Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Antalya dahil 13 il için sarı kod uyarısı geldi

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Meteorolojiden Antalya dahil 13 il için daha sarı kodlu uyarı yapıldı. Antalya genelinde hafta sonu boyunca yağış öngörülüyor, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Antalya dahil 13 il için sarı kod uyarısı geldi mask
Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Antalya dahil 13 il için sarı kod uyarısı geldi
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'Hava nasıl olacak' sorusunun yanıtı merak edenler için il il açıklama geldi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde hafta sonu yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Yağmurlu hava pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacak.

Meteoroloji Genel M Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Hafta sonu dışarı çıkacaklar dikkat! Antalya dahil 13 il için sarı kod uyarısı geldi

BU İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ ve Van için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney, iç ve doğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 16:59 - Gündem

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