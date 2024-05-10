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Eski Devlet Bakanı hayatını kaybetti

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Eski Devlet Bakanlarından Bekir Aksoy, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Devlet Bakanı hayatını kaybetti mask
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Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy hayatını kaybetti. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.



Kaynak: Anadolu Ajansı

# Devlet, ankara

10 May 2024 - 16:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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