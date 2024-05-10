Alanya’dan Kahramanmaraş’a eğitim yuvası

HAYIRSEVER şehri Alanya'nın hayırsever öğrencileri, öğretmenleri ve hayırseverleri Hamdullah Emin Paşa Vakfı öncülüğünde depremde en çok hasar gören illerimizden olan Kahramanmaraş İli'nin Pazarcık İlçesine ‘Alanya İlkokulu’ adında bir okul yaptırıyor. 6 Şubat depreminden sonra Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya ile Alanya'daki öğrenci ve öğretmenlerden 3 milyon 200 bin lira toplandı. Hamdullah Emin Paşa Vakfı Mütevelli heyetinde; Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Sn.Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından tamamlanan bütçe ile Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesine 4 derslikli bir ilkokul yaptırmak için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesine 4 derslikli yapılması planlanan ‘Alanya İlkokulu’ için bugün protokol imzalandı. Kahramanmaraş Valiliğinde düzenlenen imza protokolünde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer , Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Alanya Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’ın katılımlarıyla Alanya İlkokulu yapımı için imzalar atıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer ‘’Hayırseverlerin başkenti olan Alanya’mızda 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimize ilk günden itibaren Alanyalı vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye çalıştık. Deprem sonrası yıkılan şehirlerimizden Kahramanmaraş’a destek vermek amacıyla Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir yardım kampanyası başlatmıştık. Kampanyamıza hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız gereken desteği verdiler. Yapılan kampanya sonucunda topladığımız yardımların geriye kalan bütçesini Hamdullah Emin Paşa Vakfımız tarafından karşılayarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine ALANYA İLKOKULU yaptırmak istedik. Görüşmelerimiz sonucunda bugün Kahramanmaraş Valiliğinde Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer ile Alanya İlkokulu için protokol imzaladık. Okulumuz Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 4 derslikli olarak yapılarak öğrencilerimizin hizmetine açılacak. Okul yapımı için bizlere destek olan Önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Hamdullah Eminpaşa Vakfı Mütevelli Heyetimize, Hayırseverlerimiz ile destek veren tüm herkese teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’a ve Kahramanmaraşlı öğrencilerimize hayırlı olsun‘’ dedi.

Kaynak: Haber Merkezi