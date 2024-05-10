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MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi

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Mili Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 10, Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ise 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi mask
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen toplam 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

# MSB, terörist, Sosyal

10 May 2024 - 16:46 DHA Ankara- Gündem

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