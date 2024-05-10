- Magazin

Hasan Can Kaya, Survivor Sema'ya benzetti: 'En azından bu kimseyi dövmezdi'

ABONE OL Google News Sayfamız

Konuğunu Survivor Sema'ya benzeten Hasan Can Kaya'dan görüntülü arama: "Survivor'a senin yerine katılsaydı, en azından kimseyi dövmezdi"

Hasan Can Kaya, Survivor Sema'ya benzetti: 'En azından bu kimseyi dövmezdi' mask
Hasan Can Kaya, Survivor Sema'ya benzetti: 'En azından bu kimseyi dövmezdi'
Hasan Can Kaya, Survivor Sema'ya benzetti: 'En azından bu kimseyi dövmezdi'
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına katılan bir konuğu Survivor'dan kısa bir süre önce ayrılan Sema Aydemir'e benzetti. Hasan Can Kaya Sema Aydemir'i görüntülü aradı.

Konuğunu Survivor Sema'ya benzeten Hasan Can Kaya'dan görüntülü arama: "Survivor'a senin yerine katılsaydı, en azından kimseyi dövmezdi"

Konuşanlar programının bir bölümünde Hasan Can Kaya konuklardan birine sen Sema'ya benziyorsun 'Survivor Sema Aydemir bakın isterseniz aynısı değil mi?' diye sordu.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Sema estetik oldu bir tık değişti, sen şuan orjinal Sema'ya, Sema'dan daha çok benziyorsun."

komedyen Sema Aydemir'i görüntülü aradı. Kaya, "Konuşanlar çekimindeyim deyince" Sema şaşkınlığını dile getirdi. Daha sonra telefon görüşmesine devam eden komedyen,"Senin aynın var burada" deyip genç kadını Sema Aydemir'e gösterdi.

Ardından Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor'a senin yerine o katılsaydı daha başarılı olurdu. En azından kimseyi dövmezdi. Arkadaşlar Sema'ya bir alkış bebeğim öpüyorum, sonra sen üstünü giyinince konuşuruz."

# Bir, Arama, devam, etti, var

10 May 2024 - 16:38 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Survivor'da en çok üzen veda: Konseye damga vurdu mask
Survivor'da en çok üzen veda: Konseye damga vurdu
Cem Yılmaz sahneyi terketmek zorunda kaldı: Seyirciler birbirine girdi! mask
Cem Yılmaz sahneyi terketmek zorunda kaldı: Seyirciler birbirine girdi!
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?'' mask
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer o soruya çok sinirlendi! ''Güzel kardeşim sana ne, kime ne?''
Cem Yılmaz sahneyi terk etti! mask
Cem Yılmaz sahneyi terk etti!
Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti mask
Sinem Kobal son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti
Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı mask
Oyuncu Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir boşandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber