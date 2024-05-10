Hasan Can Kaya, Survivor Sema'ya benzetti: 'En azından bu kimseyi dövmezdi'

Hasan Can Kaya, Konuşanlar programına katılan bir konuğu Survivor'dan kısa bir süre önce ayrılan Sema Aydemir'e benzetti. Hasan Can Kaya Sema Aydemir'i görüntülü aradı.

Konuğunu Survivor Sema'ya benzeten Hasan Can Kaya'dan görüntülü arama: "Survivor'a senin yerine katılsaydı, en azından kimseyi dövmezdi"

Konuşanlar programının bir bölümünde Hasan Can Kaya konuklardan birine sen Sema'ya benziyorsun 'Survivor Sema Aydemir bakın isterseniz aynısı değil mi?' diye sordu.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Sema estetik oldu bir tık değişti, sen şuan orjinal Sema'ya, Sema'dan daha çok benziyorsun."

komedyen Sema Aydemir'i görüntülü aradı. Kaya, "Konuşanlar çekimindeyim deyince" Sema şaşkınlığını dile getirdi. Daha sonra telefon görüşmesine devam eden komedyen,"Senin aynın var burada" deyip genç kadını Sema Aydemir'e gösterdi.

Ardından Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor'a senin yerine o katılsaydı daha başarılı olurdu. En azından kimseyi dövmezdi. Arkadaşlar Sema'ya bir alkış bebeğim öpüyorum, sonra sen üstünü giyinince konuşuruz."