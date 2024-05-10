Zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Aynı yöne giden H.V. yönetimindeki kamyonet, H.Ü. yönetimindeki otomobil ve E.Y. idaresindeki kamyon kazaya karıştı. Kazada, 3 sürücü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA