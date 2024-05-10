10 May 2024 - 16:21- Asayiş G:

Zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobil, kamyonet ve kamyonun karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

10 May 2024 - 16:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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