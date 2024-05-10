10 May 2024 - 17:10- Gündem G:

ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), öğrenciler ve akademik personel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü mask
ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü
ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü
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ALKÜ Kestel Yerleşkesi'ndeki Abdurrahman- Nimet Alaattinoğlu Camisi önünde toplanan akademik personel ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla yerleşke girişine kadar sloganlar eşliğinde ellerinde pankartlarla yürüdü.

ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü


ALKÜ Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya devletlerine karşı İsrail'in barbarlığını haykırması üzerine, dünyanın dört bir tarafından bütün insanlığın bu savaş suçunun karşısında olduklarını ifade etti. Ocakdan, üniversite olarak Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.

ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü

Alanya Müftüsü İhsan İlhan da İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmün biran önce son bulmasını isteyerek, her zaman dua ettiklerini söyledi.
Grup adına basın bildirisini okuyan tıp fakültesi öğrencisi İsmet Aydemir, İsrail'in binlerce kişiyi, evinden, yurdundan göçe mecbur bıraktığını söyledi.

ALKÜ’den Filistin'e destek yürüyüşü


ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin okuldan atılma ve tutuklanmak pahasına, İsrail karşıtı gösterilerle dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırış fitilini ateşlediğini anlatan Aydemir, "Bugün hakkı savunma günüdür. Bugün zalime karşı susmayıp mazlumun yanında olma günüdür. Gazze'de başlayıp dünyayı saran bu direnişle güçlünün yanında olan iki yüzlü devletlere karşı insanlığın ayaklanması gerekir. Tüm dünya artık bu adaletsiz düzeni sorgulamalıdır. Kanlı vahşete kör, masum insanların feryatlarına sağır olmamak için vicdanı olan herkesi direnişimize davet ediyoruz." diye konuştu.

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10 May 2024 - 17:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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