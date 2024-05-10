10 May 2024 - 16:16- Gündem G:

Antalya'da FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı!

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Aksu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçundan hapis cezası ile aranan şahıs hücre evinde yakalandı.

Antalya'da FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı!
Antalya'da FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı!
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyeliğinden, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, hücre evinde yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifresine yönelik koordineli çalışma başlattı.

Aksu'da örgütün hücre evi olduğu değerlendirilen ikamete düzenlenen operasyonda askeri öğrenci kimlik kartı, subay kimlik kartı, tapu, dijital materyal ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Arama sırasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.D'nin üst aramasında H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonda, L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan L.D. hakkında, "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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10 May 2024 - 16:16 AA Antalya- Gündem

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