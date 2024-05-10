Kırmızı bültenle aranan Rus Antalya'da yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, gasp suçlarından Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli I.M. Antalya'da yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan arama, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyet götürüldü.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.