10 May 2024 - 16:02- Gündem G:

Kırmızı bültenle aranan Rus Antalya'da yakalandı

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Interpol tarafından gasp suçlarından aranan Rus, Antalya'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan Rus Antalya'da yakalandı mask
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, gasp suçlarından Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli I.M. Antalya'da yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan arama, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere emniyet götürüldü.

Kaynak: KARAR

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10 May 2024 - 16:02 - Gündem

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