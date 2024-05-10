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Yeni Alanya Gazetesi emektarının acı günü

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Yeni Alanya Gazetesi eski emektarlarından Dündar Çetin’in annesi Hayriye Şen, hayatını kaybetti

Yeni Alanya Gazetesi emektarının acı günü mask
Yeni Alanya Gazetesi emektarının acı günü
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YENİ Alanya Gazetesi’nden emekli dizgici Dündar Çetin’in annesi Hayriye Şen yaşamını yitirdi. Bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Şen bugün hayata gözlerini yumdu. Şen’in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Şen’in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Gürses Camii’nden alınarak Bektaş Mezarlığı’na defnedildi. Taziyesi 25 metrelik yol üzeri 3. Noter karşısı Sadullahoğlu Arçelik bayii önünde yapılacak.

ALGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında, “Alanya basınımızın emektarlarından, değerli üyemiz Dündar Çetin'in annesi Hayriye Şen teyzemizi kaybettik. Hayriye teyzemize Allah'tan rahmet, Dündar Çetin ile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.
Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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10 May 2024 - 15:11 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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