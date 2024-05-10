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Acun neden Survivor'da takımları karıştırdı? Şampiyon aslında şimdiden belli mi?

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Survivor All Star‘da sezonun sonuna yaklaşılırken Acun'dan kritik bir hamle geldi. Kırmızı takım ve Mavi takımları karıştırarak yeni takımlar ortaya çıkardı. sosyal medyada izleyiciler aslında şampiyonun çoktan belli olduğunu ve Acun'un bu manipulatif takım karıştırmasının altında bunun yattığını iddia etti.

Acun neden Survivor'da takımları karıştırdı? Şampiyon aslında şimdiden belli mi? mask
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Survivor All Star’da son virajda 12 kişi kalırken yarışmacılar finale gün saymaya başladı. Dün Mavi Takım yarışmacılarından Furkan final etabında Yunus Emre’ye yenilerek adaya veda etmişti. Bunun sonucunda Mavi Takım’da 3 kadın, 3 erkek yarışmacı; Kırmızı Takım’da ise 4 erkek, 3 kadın yarışmacı kaldı.

Acun Ilıcalı’nın yeni kuralları açıklamasıyla bugün kaptanlık oyunu oynandı. Oynanan oyunla iki adet kaptan belirlendi. Kırmızı ve Mavi takımın kaptanı olacak isimler final isimleri belli olana kadar kendi takımlarını seçerek eleme gününe kadar bu takımla yarışabilecek.

Yarışmacılar ilerleyen haftalarda her hafta farklı bir takım ile yarışmış olacak.

KAPTANLAR YENİ TAKIMLARI OLUŞTURDU
Yapılan yarışmanın ardından en hızlı sürede parkuru tamamlayan isimler Merve ve Damla oldu. Yarışmacılar yeni takımlarına dahil oldu.

İşte yeni takımlar:

Kırmızı Takım
Merve Aydın (Kaptan)

Nefise

Nagihan

Ogeday

Sercan

Özgür

Yunus Emre

Mavi Takım
Damla (Kaptan)

Atakan

Seda

Aleyna

Batuhan

Hilmi Cem

# Bir, Son, Yunus, Olacak, başladı, kişi

10 May 2024 - 14:57 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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