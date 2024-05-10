Acun neden Survivor'da takımları karıştırdı? Şampiyon aslında şimdiden belli mi?

Survivor All Star’da son virajda 12 kişi kalırken yarışmacılar finale gün saymaya başladı. Dün Mavi Takım yarışmacılarından Furkan final etabında Yunus Emre’ye yenilerek adaya veda etmişti. Bunun sonucunda Mavi Takım’da 3 kadın, 3 erkek yarışmacı; Kırmızı Takım’da ise 4 erkek, 3 kadın yarışmacı kaldı.
Acun Ilıcalı’nın yeni kuralları açıklamasıyla bugün kaptanlık oyunu oynandı. Oynanan oyunla iki adet kaptan belirlendi. Kırmızı ve Mavi takımın kaptanı olacak isimler final isimleri belli olana kadar kendi takımlarını seçerek eleme gününe kadar bu takımla yarışabilecek.
Yarışmacılar ilerleyen haftalarda her hafta farklı bir takım ile yarışmış olacak.
KAPTANLAR YENİ TAKIMLARI OLUŞTURDU
Yapılan yarışmanın ardından en hızlı sürede parkuru tamamlayan isimler Merve ve Damla oldu. Yarışmacılar yeni takımlarına dahil oldu.
İşte yeni takımlar:
Kırmızı Takım
Merve Aydın (Kaptan)
Nefise
Nagihan
Ogeday
Sercan
Özgür
Yunus Emre
Mavi Takım
Damla (Kaptan)
Atakan
Seda
Aleyna
Batuhan
Hilmi Cem
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.