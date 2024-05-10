ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer şüpheliler için 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Aslen Dim Bucak Mahallesi'nden olan Alanyalı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün avukatı Fırat Aksungur, yaptığı yazılı açıklama ile iddianameye itiraz etti, “Bilindiği üzere maddi gerçeğin araştırılması için iddia makamı CMK 160/2 uyarınca şüphelinin leh ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Müvekkilimiz Mesut Kocagöz hakkında hazırlanan iddianame isabetli olmamıştır. Lehe deliller nazara alınmamış, varsayımlara dayanan atıf ve değerlendirmeler yapılmıştır. Müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi beklenirken hazırlanan iddianamenin hukuki niteliğini kovuşturma aşamasında tartışacağız. Başkanımızın kısa süre içerisinde tahliye olacağına ve neticeten beraat edeceğine inancımız tamdır. Bu açıklamalarımızdaki gayenin kamuoyundaki algı operasyonlarının önüne geçmek olduğunu belirtir, müteveffanın ailesi ve elim kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımızı incitmekten imtina ederiz. Saygılarımızla.”
10 May 2024 - 14:01- Gündem Güncelleme:
Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianameye avukatından itiraz
Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazası ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Alanyalı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianamede 27'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kocagöz'ün avukatı iddianamede lehte delillerin dikkate alınmadığını ifade etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.