10 May 2024 - 14:01- Gündem G:

Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianameye avukatından itiraz

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazası ile ilgili olarak tutuklu yargılanan Alanyalı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianamede 27'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Kocagöz'ün avukatı iddianamede lehte delillerin dikkate alınmadığını ifade etti

Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianameye avukatından itiraz mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer şüpheliler için 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Aslen Dim Bucak Mahallesi'nden olan Alanyalı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün avukatı Fırat Aksungur, yaptığı yazılı açıklama ile iddianameye itiraz etti, “Bilindiği üzere maddi gerçeğin araştırılması için iddia makamı CMK 160/2 uyarınca şüphelinin leh ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Müvekkilimiz Mesut Kocagöz hakkında hazırlanan iddianame isabetli olmamıştır. Lehe deliller nazara alınmamış, varsayımlara dayanan atıf ve değerlendirmeler yapılmıştır. Müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi beklenirken hazırlanan iddianamenin hukuki niteliğini kovuşturma aşamasında tartışacağız. Başkanımızın kısa süre içerisinde tahliye olacağına ve neticeten beraat edeceğine inancımız tamdır. Bu açıklamalarımızdaki gayenin kamuoyundaki algı operasyonlarının önüne geçmek olduğunu belirtir, müteveffanın ailesi ve elim kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımızı incitmekten imtina ederiz. Saygılarımızla.”

# açıklama, Yer, Belediye, Antalya, Gelen, etti, kaza

10 May 2024 - 14:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakları Bolu Belediyesi'nden alındı mask
Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakları Bolu Belediyesi'nden alındı
Divriği Ulu Cami'de 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan haç benzeri motif, gün yüzüne çıktı mask
Divriği Ulu Cami'de 44 yıl önce üzeri betonla sıvanan haç benzeri motif, gün yüzüne çıktı
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı mask
AYM'den, güvenlik soruşturması nedeniyle atama iptalinde 'gerekçe açıklanmalı' kararı
Antalya'daki küçük otelcilerden 'bütün pazarlarda tek fiyat' etiketi mask
Antalya'daki küçük otelcilerden 'bütün pazarlarda tek fiyat' etiketi
Bakan Göktaş'tan mevkidaşlarına, Filistinli kadınlar için 'Anneler Günü' mektubu mask
Bakan Göktaş'tan mevkidaşlarına, Filistinli kadınlar için 'Anneler Günü' mektubu
Operasyonlarda ele geçirilen 7 bin eserin yüzde 30’u imitasyon çıktı mask
Operasyonlarda ele geçirilen 7 bin eserin yüzde 30’u imitasyon çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber