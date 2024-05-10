Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianameye avukatından itiraz

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve diğer şüpheliler için 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 27'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Aslen Dim Bucak Mahallesi'nden olan Alanyalı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün avukatı Fırat Aksungur, yaptığı yazılı açıklama ile iddianameye itiraz etti, “Bilindiği üzere maddi gerçeğin araştırılması için iddia makamı CMK 160/2 uyarınca şüphelinin leh ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Müvekkilimiz Mesut Kocagöz hakkında hazırlanan iddianame isabetli olmamıştır. Lehe deliller nazara alınmamış, varsayımlara dayanan atıf ve değerlendirmeler yapılmıştır. Müvekkil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi beklenirken hazırlanan iddianamenin hukuki niteliğini kovuşturma aşamasında tartışacağız. Başkanımızın kısa süre içerisinde tahliye olacağına ve neticeten beraat edeceğine inancımız tamdır. Bu açıklamalarımızdaki gayenin kamuoyundaki algı operasyonlarının önüne geçmek olduğunu belirtir, müteveffanın ailesi ve elim kaza nedeniyle yaralanan vatandaşlarımızı incitmekten imtina ederiz. Saygılarımızla.”