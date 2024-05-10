Özçelik’ten Halk TV duyurdu: Halkımız ucuz yiyip içecek

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın canlı yayın konuğu olan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim süreci ve görevi devraldıktan sonra yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaçak yapılarla mücadeleden sosyal belediyecilik faaliyetlerine kadar tüm sorulara samimiyetle yanıt veren Özçelik, belediyede tasarruf dönemine geçildiğini yineledi

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile Alanya Belediye Başkanlığına seçilen CHP’li Osman Tarık Özçelik, Halk TV’nin sevilen programı Yeni Bir Sabah’a konuk oldu. Halk TV ekranlarında yayınlanan programın canlı yayın konuğu olan Özçelik, ünlü TV programcısı ve gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’i stüdyoya davet ederken, “74 yıl sonra Alanya’da ilk defa bir CHP’li belediye başkanı olmuş. Ben meraklı bir insanım aradım Ali Kemaloğlu’nu, aradım Mehmet Ali Dim’i, CHP’lileri sordum. İlginç bir karakter” dedi.

Küçükkaya’nın davetiyle programın ‘Demokrasi Meydanı’ bölümüne katılan Alanya Belediye Başkanı Özçelik kendisine yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt verdi. İşte programdan öne çıkan bazı başlıklar:

‘BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANDIK’

- Alanya’da 74 yıl sonra bir CHP’li belediye başkanı kazandı, nasıl oldu da oldu bu?

Genel Başkanımız Özgül Özel Türkiye İttifakı demişti. Biz de Alanya İttifakı dedik. Türkiye İttifakı’yla birleştirdik, birleşelim dedik. Birleşe birleşe kazandık. Her kesimden oy talep ettik. Her siyesi görüşten, dostlardan ahbaplardan oy talep ettik birleşe birleşe kazandık. İşimiz gücümüz Alanya olacak dedik. Alanya halkı da buna teveccüh gösterdi ve sonucunda da bu sonucu elde ettik.

‘BAŞINDAN SONUNA KADAR RAKİPLERİMİZ HAKKINDA HİÇ KÖTÜ KONUŞMADIK’

- Kazanmayı bekliyor muydunuz?

Kazanmayı bekliyordum. Kazanacağımıza da inanıyordum. Hem Türkiye’nin koşulları. Hem Alanya’daki 2 rakip arkadaşımızın kendi aralarındaki rekabet ve bizim kendimizi biraz daha iyi anlatabilmemiz. Biz Bütün bunları kendi lehimize çevirebilmek için sahaya çıkalım dedik. Birleşelim dedik. Başından sonuna kadar rakiplerimiz hakkında hiç kötü laf etmeyeceğiz dedik. Etmedik de. Benim politika ve siyasete girmeden önce de düşüncelerim insanlar yapacaklarını anlatarak bir yere gelmeli. Bir de efendim ben neler yapacağımı halkıma anlattım ekibimle beraber. Bunları bunları yapacağız dedik ve sonunda başardık.

Rakiplerimizle ilgili ‘A’sı var, B’si var diye hiç konuşmadık. konuşmayacağız da.

‘KOCA KOCA PROJELER DEĞİL HALK İÇİN NE YAĞACAĞIMIZI ANLATTIK’

- Sizden önceki konuklarım da sizin gibi rakipleri kötülemekten ziyade yapacaklarını anlatmış, siz ne yaptınız peki?

Halka ne yapacağımızı anlattık. Belediye başkanı olduğumuzda belediyecilik hizmetlerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve sosyal belediyecilik anlayışının nasıl olduğunu anlattık. Ne anlattık. Emekliler için neler yapabileceğimizi, dar gelirliler için neler yapabileceğimizi anlattık. Bir de biliyorsunuz Alanya bir tatil cenneti aslında. Ama bu tatil cennetinde halkın denize gireceği sosyalleşeceği yerler çok yoktu bunları yapacağımızı anlattık. Seçimden sonra da ilk yaptığımız şeyler bunlar aslında. Koca koca projeler değil.

‘YANLIŞ POLİTİKALARLA ALANYA MERKEZİN YATAK KAPASİTESİ ÖLDÜRÜLDÜ’

- Alanya’yı anlatır mısınız bize.

Alanya yaklaşık 400 bin nüfusu olan, 50 bin civarında 215’i aşkın ülkeden yerleşik yabancının yaşadığı bir kent. Yılda yaklaşık 3 milyon misafir ağırlıyoruz. 70 bin civarında da yatak kapasitemiz var. 1980’li yıllardan 2000’li yılların başına kadar pansiyonculuk yaygındı. Yıllarca bizim de kendimize ait küçük otelimiz oldu. Yıllarca insanlar bize eşini çocuğunu gönderir son birkaç gün de kendileri gelir tatil yaparlardı. Son yıllarda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Alanya merkezdeki konaklama tesislerinin büyük bölümü yıkıldı. Bunları apartmanlara çevirdiler. Alanya merkezde neredeyse yatak kapasitesi kalmadı. Var ama neredeyse öldürdük.

‘ALANYA’NIN BAŞKANIYIM’

Ben seçim döneminde propaganda süresince 6 okumu taktım, 1 Nisan sabahı da yakama Türk bayrağını taktım. Çünkü ben Alanya’da hem MHP hem AK Parti hem de İYİ Partili seçmenden de ‘Birleş Alanya’ sloganı ile oy aldım. O zaman o gün itibariyle Alanya halkının başkanıyım.

‘ALANYA TÜİK’İN LİSTESİNDEN ÇIKARILDI’

- Alanya’nın il olmasını destekliyor musunuz?

Alanya’nın il olmasını kesinlikle destekliyorum. Alanya il olmalı çünkü Alanya’nın ürettiği vergi katma değer çok fazla. Ve devlet imkanlarından Alanya yararlanmalı. Ama abana sorarsanız 3-2 yıl içerisinde Alanya’yı il yapar mı ulusal iktidar yapmaz diye düşünüyorum. Seçim dönemimizde TUİK’in yayınlamış olduğu bir istatistik vardı il olabilecek ilçeler listesi. Alanya her zaman o listede üst sıralarda olurdu. Ama seçim sonrası o listeden çıktık.

- Seçildiniz ne buldunuz Alanya belediyesinde?

Karmaşa, kaos, kimin ne yaptığı birimler bazında belli olsa da; çok basitinden detaya inmiş olacağım ama her bölüm kendi satın almasını yaparsa olmaz. Bunun arkasında herkes her şeyi arayabilir, bulabilir buluyoruz da zaten.

‘2 MİLYARA DAYANAN BORÇ VAR’

- Borç var mı borç?

Borç var. Ben de propaganda dönemim boyunca borçları asacağımızı söylemiştim astım da ama astığımız biliyorsunuz kayıtlara girmiş, resmileşmiş borçlar. O zaman 1.1 milyar TL borç var idi ama önceki yönetim döneminde hak edişleri yapılmış fatura kesilme aşamasına gelmiş ihaleler var bunları seçimden sonra kesin denilmiş bunlar da 300-350 milyon civarında. SGK’ya oaln borçlar var. Bunlar kamu borcu diye koymadık. Artı kıdem tazminatları var önememiş. Bunları topladığınız zaman 2 milyara dayanan bir borcumuz var.

‘ALANYA İÇİNDEKİ BAZI BELEDİYE MÜLKLERİNİ KENDİMİZ İŞLETECEĞİZ’

- Aldığınız tablo karmaşık olabilir, borçlar olabilir. Mazeret üretmek yok ne yapacaksınız bu 5 yılda?

Bu makam sızlanma makamı değil, hizmet üretme makamı. İlk yapacağım iş adamı kimliğimden gelen sistemi döndürmek adına gelirleri arttırıp fuzuli giderleri azaltma olacak. Bununla ilgili çalışmalarımıza da başladık. Elimizde fazla olan 30 civarındaki aracı gönderdik. Belediyeye maliyeti yaklaşık 30 milyon lira. Gelirleri arttırmak lazım. Son yaptığımız belediye mülklerine ait taşınmaz kiralamalarında 7-8, 10 katlara varan artışlar sağlıyoruz. Yani giderleri düşüreceğiz gelirleri arttıracağız. Sonrasında da vaatlerimizi yerine getireceğiz. Ekonomik durumumuz belli. Emeklinin durumu belli, maaşla sabit gelirle yaşayanlarının durumu belli. Alanya’nın içerisinde belediyeye ait mekanlar var. Biz bunları tekrar belediyeye kazandırıyoruz.

Alanya Türkiye’nin en pahalı kentlerinden biri bir tostu 200 TL’ye yiyorsunuz. Tatil için Alanya’ya gelenlerin ekonomisi bir miktar iyi olsa da ama benim yerli halkım bunu karşılayamıyor. Dolayısı ile belediyenin mülkü olan yerlerde kendi işletmemizle insanların daha ekonomik yiyip içebileceği alanlar oluşturacağız. Bununla ilgili Alanya’nın mülkleriyle ilgili çalışmalarına başladık.

‘ALANYA’YI GECEKONDU ŞEHRİNE DÖNDÜRDÜK’

Biz biraz kaçak yapılaşmayla mücadeleyle ilgili hızlı başladık galiba, biraz tepkiler de aldık. Ama ben halkıma söz verdim. Geçmişle ilgili mücadeleme devam edeceğim, yeni dönemin içinde babamın oğlu da olsa izin vermeyeceğimi söyledim. Bu da ses getirmiş herhalde. İzin vermemek ve bununla mücadele etmek konusunda son derece kararlıyım. Alanya’yı gecekondu şehrine döndürdük.

‘KAĞIDI KÜREĞİ OLMAYAN 11 BÜFE TESPİT ETTİK’

Büfeler vermişiz. 6 metrekare demişiz ama şu an neredeyse tamamı 36 metrekare. Bunları hiç kontrol etmemişiz. Büfelerde sadece meyve satalım denilmiş ama amacının dışına çıkmış. Ben göreve ilk geldiğimde bölümlerdeki çalışan ve araç sayılarını istedim. Bölümle ilgili maliyet çalışmalarını istedim. Büfelerle ilgili bölümden de bana büfelerle ilgili bir sayı verin dedim. Resmiyette olan bir sayı var 29 dün akşam itibari ile 40 tane oldu. Büfeler doğurdu. Kazan doğurduktan sonra büfeler de doğursun. 11 tane kaydı küreği olmayan büfemiz elimizde. Bunlarla ilgili çalışacağız. Arkadaşlarımla da konuştum. İlk kapısına gidip seni tespit ettim şu kadar ceza veriyorum demeyeceğiz bu benim anlayışıma ters. İlk arkadaşlarımız gidiyor söylüyoruz. Kaldırmazlarsa arkasından biz kaldırıyoruz. Bunun arasında bize oy verenlerde var mutlaka.

‘EVET ŞİMDİ OLMUŞ’ DEDİRTMEMİZ LAZIM

Bizim planlamalarımızı arasında belki biz görürüz görmeyiz. 30 yıl sonra iyi ki biz bu belediye başkanına oy vermişiz dedirtmek istiyoruz . Alanya için adalar bazında bir master plan hazırladık. Alanya’nın 30 yıl sonra ne olacağını içeren bir plan birkaç yıla tamamlarız. Alanya karmaşa halinde. Her kez bir yerlere bir şeyler yapmış. Alanya’yı 30 yıl sonrasında ‘evet şimdi olmuş’ dedirtmemiz lazım.”