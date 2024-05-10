10 May 2024 - 12:50- Asayiş G:

Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü

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D400 karayolu üzerinde taşıdığı yükü hesaplayamayan tır şoförünün yükü eski devlet hastanesi kavşağında üst geçide takıldı

Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü
Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü
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Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Eski devlet hastanesi kavşağındaki üst geçide yaklaştığı sırada yükünün yüksekliğini hesaplayamayan tır şoförü, yükün üst geçide takılmasına neden oldu. Uzun süre yükü üst geçitten geçiremeyen şoför olay yerine gelen trafik polisinin rehberliği sayesinde yükü üst geçidin daha yüksek olduğu bir noktadan geçirmeyi başardı. Olay nedeniyle uzun süre trafikte aksamalar yaşandı. Tırın yola devam etmesiyle trafik normale döndü.

Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü
Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü

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10 May 2024 - 12:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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