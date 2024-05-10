Alanya'da tırın yükü üst geçide takıldı! Trafik Arap saçına döndü

Edinilen bilgiye göre olay Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Eski devlet hastanesi kavşağındaki üst geçide yaklaştığı sırada yükünün yüksekliğini hesaplayamayan tır şoförü, yükün üst geçide takılmasına neden oldu. Uzun süre yükü üst geçitten geçiremeyen şoför olay yerine gelen trafik polisinin rehberliği sayesinde yükü üst geçidin daha yüksek olduğu bir noktadan geçirmeyi başardı. Olay nedeniyle uzun süre trafikte aksamalar yaşandı. Tırın yola devam etmesiyle trafik normale döndü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.