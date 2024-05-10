Emeklilere yönelik yeni promosyon kampanyası: 18.000 TL’ye varan ek ödeme fırsatı

Özellikle SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklileri için ek gelir fırsatları oldukça önemli hale gelmiş durumda. Emekliler, aldıkları maaşlarla geçinmekte zorlanırken, beklenen zam haberinin gelmemesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak bankalar, emeklilere yönelik çeşitli avantajlar sunarak bu sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Bankaların sunduğu promosyonlar sayesinde emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlanırken, rekabet de giderek artıyor. İki banka, emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon desteği sunuyor. ING Bank ve Finansbank, emeklilere yönelik promosyon miktarlarını artırarak dikkatleri üzerlerine çekiyor.

10-11-12 Mayıs tarihlerinde ödeme yapılacak olan promosyonlar, emekliler için büyük bir önem taşıyor. Bu süreçte başvuru işlemleri bankaların mobil bankacılık hizmetleri, şubeleri veya internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, birçok banka düşük faizli kredi fırsatları da sunarak emeklilere ekstra avantajlar sağlıyor. Detaylı bilgi almak için bankaların resmi internet siteleri ziyaret edilebilir.