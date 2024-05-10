10 May 2024 - 11:53- Gündem G:

YA-NA-CA-ĞIZ! Gördüğümüz en sıcak yılı yaşayacağız

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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, 2024 yılı Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan ayı olduğunu belirterek, önümüzdeki yaz dönemi için "Çok sıcak bir yaz kapıda. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" uyarısında bulundu.

YA-NA-CA-ĞIZ! Gördüğümüz en sıcak yılı yaşayacağız mask
YA-NA-CA-ĞIZ! Gördüğümüz en sıcak yılı yaşayacağız
YA-NA-CA-ĞIZ! Gördüğümüz en sıcak yılı yaşayacağız
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, 2024 Nisan ayının Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Prof. Dr. Önol, “2024 Nisan ayı Türkiye'de ölçülmüş en sıcak nisan olarak yaşandı. Sıcaklıklar neredeyse ülkenin tamamında normallerin 4 derece üzerinde rekor düzeyde gerçekleşti. Bu kadar geniş bir alan için çok ciddi değerler. Ve çok sıcak bir yaz kapıda" diye uyardı.

KIPKIRMIZI GEZEGEN

Prof. Dr. Önol, ECMWF'nin mayıs, haziran ve temmuz aylarına ilişkin tahminlerini gösteren haritayı da şu şekilde paylaşmıştı:

YA-NA-CA-ĞIZ! Gördüğümüz en sıcak yılı yaşayacağız

Ocak ayında aşağıdaki tahmini gördüğümde biraz şok olmuştum açıkçası. Çok sıcak bir kış sonu ve bahara giriş öngörülmüştü. 3 ay için de (mayıs-haziran-temmuz) aynı öngörü devam ediyor. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda. Kıpkırmızı gezegen."

Kaynak: DHA

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10 May 2024 - 11:53 DHA Antalya- Gündem

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