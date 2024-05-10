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Survivor'da yalnız kalan Yunus Emre'nin kendi kendine konuştuğu anlar gündem oldu

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Survivor All Star'ın son bölümünde dört güçlü yarışmacı yarıştı. Bu önemli gecede Furkan elenirken, Yunus Emre'nin kendi kendini motive ettiği anlar gündem oldu.

Survivor'da yalnız kalan Yunus Emre'nin kendi kendine konuştuğu anlar gündem oldu
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Olayların had safhada olduğu Survivor All Star'da yine çarpıcı bir düello yaşandı.

Sercan, Batuhan, Yunus Emre ve Furkan'ın yarıştığı düelloda adaya veda eden isim Furkan olurken, Furkan'la son düelloyu oynayan isim Yunus Emre'ydi.

İlk düelloda Sercan'a son anda yenilen Yunus Emre'nin elenme riskiyle yarıştığı anlarda motivasyonu düşerken, kendi kendini sarsıp moral vermesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.

# Bir, Son, Yunus

10 May 2024 - 11:38 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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