Survivor'da yalnız kalan Yunus Emre'nin kendi kendine konuştuğu anlar gündem oldu

Olayların had safhada olduğu Survivor All Star'da yine çarpıcı bir düello yaşandı.

Sercan, Batuhan, Yunus Emre ve Furkan'ın yarıştığı düelloda adaya veda eden isim Furkan olurken, Furkan'la son düelloyu oynayan isim Yunus Emre'ydi.



İlk düelloda Sercan'a son anda yenilen Yunus Emre'nin elenme riskiyle yarıştığı anlarda motivasyonu düşerken, kendi kendini sarsıp moral vermesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.