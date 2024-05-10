Survivor'da yalnız kalan Yunus Emre'nin kendi kendine konuştuğu anlar gündem oldu

Olayların had safhada olduğu Survivor All Star'da yine çarpıcı bir düello yaşandı.
Sercan, Batuhan, Yunus Emre ve Furkan'ın yarıştığı düelloda adaya veda eden isim Furkan olurken, Furkan'la son düelloyu oynayan isim Yunus Emre'ydi.
İlk düelloda Sercan'a son anda yenilen Yunus Emre'nin elenme riskiyle yarıştığı anlarda motivasyonu düşerken, kendi kendini sarsıp moral vermesi izleyenlerin gözünden kaçmadı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.