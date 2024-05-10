Bakan Göktaş'tan mevkidaşlarına, Filistinli kadınlar için 'Anneler Günü' mektubu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkat çekmek, Gazze'ye yönelik saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşları ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine mektup gönderdiğini söyledi.

Bakan Göktaş, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ile çevrim içi toplantı yaptı. Çevrim içi görüşmede, Filistin'de yaşanan trajedi başta olmak üzere çeşitli konular ele alındı. Bakan Göktaş, İsrail’in Refah’a yönelik kara saldırısı başlatmasına tepki gösterdi, saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi. İsrail'in saldırılarını insani bir felaket olarak nitelendiren Bakan Göktaş, Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanması ve akan kanın bir an önce durdurulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, İsrail'in ateşkesi kabulü ve Filistin'e insani yardımların arttırılması konusundaki çağrılarını hatırlatarak, "İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerine yaptığı gibi Refah Sınır Kapısı'na olan saldırıları da kabul edilemez" diye konuştu. Bakan Göktaş görüşmede, Türkiye'nin İsrail'e ticari ambargo başlattığını ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı soykırım davasına müdahil olacağını da söyledi. Filistin'in haklı davasını tüm dünyaya duyurmaya kararlı olduklarını belirten Göktaş, "Anneler Günü vesilesiyle Filistinli kadınların durumuna dikkat çekmek, Gazze'ye yönelik saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için diğer ülkelerdeki mevkidaşlarım ile uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerine bir mektup göndererek, harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulundum" dedi.

'807 ÇOCUK FİLİSTİN'DEN ÜLKEMİZE GELDİ'

Türkiye'ye getirilen Filistinlilerin de gündeme geldiği çevrimiçi toplantıda Bakan Göktaş, "Savaş nedeniyle Filistin'den ülkemize getirilenler arasında 807 çocuk bulunuyor. Bunun içerisinde 2 çocuğumuz refakatsiz. Onları da Bakanlığımız koruması altına aldık. Tahliye edilen çocuklar eğitim, sağlık ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanırken, diğer tüm ihtiyaçları da karşılanıyor. Yetişkinler ise sık sık sağlık kontrollerinden geçiyor. Ayrıca misafir edilen Filistinli kadınlara da halk eğitim merkezlerimizde çeşitli eğitimler verilerek onların da psikososyal iyileşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Mısır arasında Filistinli 200 çocuğun tahliyesine yönelik hazırlanan anlaşmaya da değinilirken Bakan Göktaş, söz konusu anlaşmanın Türkiye, Mısır ve Filistin’in yer alacağı üç taraflı bir iş birliği haline getirilebileceğini söyleyerek, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında olmayı sürdüreceğini belirtti. Bakan Göktaş, iki Bakanlık arasındaki işbirliği imkanlarını artırmak için Filistinli Bakanı Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da dile getirdi. Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Samah Hamad ise Türkiye’nin Filistinlilere yönelik çalışmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.