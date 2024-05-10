10 May 2024 - 10:38- Gündem G:

Alanya'da 'Yıkım' başlıyor

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Alanya'da yapılan denetimler sonucu mevzuata uymayan ve riskli kabul edilen yapılar için yıkım kararları alınmaya devam ediyor.

Alanya'da 'Yıkım' başlıyor mask
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Alanya'da yapılan denetimlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 32 bina hakkında yıkım kararı verildi.

Yetkililer tarafından daha önce yapılan denetimlerde riskli sınıfına girdiği tespit edilen 415 binanın halihazırda yıkıldığı bildirilirken, Alanya'da en çok riskli bina tespiti ise Mahmutlar ve Güllerpınarı Mahallesi'nde yapıldı.

Yetkililer, olası bir deprem felaketinde can kaybını en aza indirmek için çalışmaların, tespitlerin ve yıkımların süreceğini bildiriyor.

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10 May 2024 - 10:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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