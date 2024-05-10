Alanya'da 'Yıkım' başlıyor

Alanya'da yapılan denetimlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 32 bina hakkında yıkım kararı verildi.
Yetkililer tarafından daha önce yapılan denetimlerde riskli sınıfına girdiği tespit edilen 415 binanın halihazırda yıkıldığı bildirilirken, Alanya'da en çok riskli bina tespiti ise Mahmutlar ve Güllerpınarı Mahallesi'nde yapıldı.
Yetkililer, olası bir deprem felaketinde can kaybını en aza indirmek için çalışmaların, tespitlerin ve yıkımların süreceğini bildiriyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.