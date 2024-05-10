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Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı

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Corendon Airlines, yolcu uçağının Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması sonucu ön dikme üzerine iniş yapmasının ardından bu sabah güncel bir açıklama yaptı. Şirket, uçağın park edildiğini ve Corendon’un seferlerinin normale döndüğünü duyurdu

Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı mask
Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı
Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı
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CORENDON Airlines Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Corendon Airlines’ın dün sabah (9 Mayıs, Perşembe) CAI1031 Köln- Alanya/ Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde lastiklerin patlaması ve sonrasında uçağın pist üzerinde güvenli bir şekilde durması yolcularımızın ve uçuş ekibimizin uçaktan herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu olmadan indirilmesi konusunda güncel bilgilendirmeyi paylaşıyoruz: Uçak emniyetli bir şekilde park pozisyonuna çekilmiştir. Corendon Airlines’ın Teknik Ekibi, Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın Teknik Ekibi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlileri tarafından yapılan pistteki ve uçak üzerindeki incelemeler tamamlanmıştır.
Pist, dün gece uçak trafiğine açılmıştır. Pistin iniş ve kalkışlara açılmış olması ile Corendon Airlines’ın Alanya Gazipaşa operasyonları planlandığı şekilde devam etmektedir.

Güncel bilgiler Corendon Airlines Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmaktadır” denildi. (Corendon Airlines/BÜLTEN)

Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı

Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı

Alanya GZP'de korku dolu anlar yaşanmıştı! Firmadan açıklama geldi... Uçağın fotoğrafları yayınlandı

# Bir, sağlık, devam, Alanya, gazipaşa

10 May 2024 - 10:29 - Gündem

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