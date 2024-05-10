'Anneler Günü'nde en çok saksı çiçekleri tercih ediliyor'

İZMİR Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, Anneler Günü'nde Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden daha fazla çiçek tercih edildiğini belirtip, "Anneler Günü'nde saksı çiçekleri ve özellikle orkide çok satılıyor. Saksı çiçeklerinin daha kalıcı olması da tercih nedenleri arasında. Anneler de daha çok saksı çiçeklerini seviyorlar" dedi.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala, çiçekçiler hazırlıklarını sürdürüyor. Günler öncesinden hazırlıklarına başlanılan Anneler Günü için yetiştirilen çiçekler, satışa sunuldu. Anneler Günü'nde Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden daha fazla çiçek tercih edildiğini ifade eden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, kesme çiçeklerin yerine daha uzun süre hatırlanması için orkide ve saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydetti. Anneler Günü'nden bir gün önce verilecek siparişin teslimatta bir aksaklık yaşanmaması için önemli olduğunu dile getiren Kış hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

'ORKİDELERİN FİYATLARI 750 İLE BİN TL ARASINDA'

Geçmiş yılların istatistiklerine göre çiçek alımlarının yapıldığını belirten Kış, "Aldığımız çiçekleri satamazsak belli bir zamandan sonra deforme oluyor. Anneler Günü'nde saksı çiçekleri ve özellikle orkideler çok satılıyor. Saksı çiçeklerinin daha kalıcı olması da tercih etmelerinin nedenleri arasında. Anneler de daha çok saksı çiçeklerini çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Çiçek fiyatlarında çok fazla artış olmadığını belirten Kış, "Örneğin, iyi kalitedeki orkide 6-7 ay önce de ve şu anda da bin TL. Ancak orta kalitede orkidelerin fiyatları ise 750 TL civarında oluyor. Anneler gününde alınabilecek en iyi ve en hesaplı hediye çiçek. Bugün 50 liranız olsa dahi, buradan bir tane çiçek alıp annenize götürebilirsiniz" diye konuştu.