Survivor'da en çok üzen veda: Konseye damga vurdu

Survivor All Star’da son virajda 12 kişi kalırken yarışmacılar finale gün saymaya başladı. Murat Ceylan, "Survivor'da All Star sezonunda artık hızlı oyunlar oynayacaksınız.



Yükünüz ağırlaşacak ama bu yükü en iyi taşıyan, yükün altında ezilmeyenler finale kalacak. Kaptanlık oyunu oynayacaksınız." dedi.



Ceylan, ilk defa oynayacak olan kaptanlık oyunu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Yarışmacılar başlangıç noktasından düdükle beraber hızla tek başına parkuru tamamlıyor. Atışları bitirdiğinde sahip olduğu süre, aynı zamanda performansı oluyor.



13 kişinin içinde en iyi süre, en iyi birinci ve ikinci süreyi yapanlar kaptanlar oluyor. Kendi takımlarını dokunulmazlık oyunları boyunca kendileri oluşturuyor.



3 dokunulmazlığın sonunda düello oynayacak. Kaptanlarının hem kendi takımlarını hem de kendilerini en iyi strateji ile koruması gerektiği döneme giriyoruz. Yarışmacılar arasında en iyi süreyi yapan 1 dakika 20 saniye ile Merve Aydın oldu. İkinciliği 1 dakika 25 saniye ile Damla Can aldı.



Merve Aydın'ın Kırmızı takımı: Ogeday, Sercan, Yunus Emre, Özgür, Nagihan, Nefise Damla Can'ın Mavi takımı: Batuhan, Atakan, Seda, Hilmi Cem, Damla, Aleyna