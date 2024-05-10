- Ekonomi

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor?

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Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Erkan'ın İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (OECD) Türkiye daimi temsilcisi olarak atanacağı ileri sürüldü.

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? mask
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8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçen Şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'na (OECD) Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacak.

Paris'te görev yapacak olan Hafize Gaye Erkan, aynı zamanda Büyükelçi kadrosuna alınmış olacak.

Dün de Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı iddiası ortaya atılmıştı.

# Yer, Olacak

10 May 2024 - 09:44 - Ekonomi

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