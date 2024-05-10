Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor?

8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçen Şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'na (OECD) Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacak.
Paris'te görev yapacak olan Hafize Gaye Erkan, aynı zamanda Büyükelçi kadrosuna alınmış olacak.
Dün de Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı iddiası ortaya atılmıştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.