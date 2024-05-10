10 May 2024 - 09:44 - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor?

Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili yeni bir iddia daha geldi. Erkan'ın İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (OECD) Türkiye daimi temsilcisi olarak atanacağı ileri sürüldü.