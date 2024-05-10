10 May 2024 - 09:41- Ekonomi G:

800.000 TL’ye Nissan’dan sıfır otomobil! Qashqai’ye dev indirim geldi!

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Sıfır araç sahibi olmak, özellikle son dönemde artan zamlarla birlikte oldukça maliyetli hale gelmişti. Ancak Nissan, mayıs ayında başlattığı tarihi indirim kampanyası ile bu durumu değiştiriyor. Artık bütçesi kısıtlı olanlar bile sıfır araç sahibi olabilecek.

800.000 TL’ye Nissan’dan sıfır otomobil! Qashqai’ye dev indirim geldi! mask
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Nissan’dan Şaşırtan Kampanya: 800 Bin TL’ye Sıfır Araç!

Nissan’ın başlattığı indirim kampanyasıyla birlikte birikimi olan herkes, sıfır araç sahibi olabilecek. Özellikle 2024 yılında hayata geçen düzenleme, bazı araç modellerinde fiyatların önemli ölçüde düşmesine neden oldu. ÖTV muafiyet sınırı, %58,46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde Nissan, Yeni Nissan QashQai modeli için özel bir indirim uyguluyor.

Yüksek Kalite, Düşük Fiyat: Yeni Nissan QashQai Kampanyası

Yeni Nissan QashQai, genellikle uygun fiyatlı bulunmayan bir modeldi. Ancak şimdi firma, bu model için özel bir fırsat sunuyor. ÖTV muafiyeti sınırını geçen Yeni Nissan QashQai için başlangıç versiyonunun fiyatını düşürdü. Şu anda bu model, 1.569.400 TL fiyat etiketiyle satışta. Bu sayede alıcılar, ÖTV muafiyeti avantajından yararlanarak sadece 885.000 TL ödeyerek yüksek kaliteli bir araca sahip olabiliyorlar.

Nissan’ın Hedefi: Sıfır Kilometre Araçları Daha Erişilebilir Kılmak

Nissan, bu indirim kampanyasıyla stoklarını hızla azaltmayı ve sıfır kilometre araç alımını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede birikimi olan herkes, yüksek kaliteli bir araca kolayca sahip olabilecek.

# Bir, araç, Yüksek

10 May 2024 - 09:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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