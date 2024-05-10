800.000 TL’ye Nissan’dan sıfır otomobil! Qashqai’ye dev indirim geldi!

Nissan’dan Şaşırtan Kampanya: 800 Bin TL’ye Sıfır Araç!
Nissan’ın başlattığı indirim kampanyasıyla birlikte birikimi olan herkes, sıfır araç sahibi olabilecek. Özellikle 2024 yılında hayata geçen düzenleme, bazı araç modellerinde fiyatların önemli ölçüde düşmesine neden oldu. ÖTV muafiyet sınırı, %58,46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme sayesinde Nissan, Yeni Nissan QashQai modeli için özel bir indirim uyguluyor.
Yüksek Kalite, Düşük Fiyat: Yeni Nissan QashQai Kampanyası
Yeni Nissan QashQai, genellikle uygun fiyatlı bulunmayan bir modeldi. Ancak şimdi firma, bu model için özel bir fırsat sunuyor. ÖTV muafiyeti sınırını geçen Yeni Nissan QashQai için başlangıç versiyonunun fiyatını düşürdü. Şu anda bu model, 1.569.400 TL fiyat etiketiyle satışta. Bu sayede alıcılar, ÖTV muafiyeti avantajından yararlanarak sadece 885.000 TL ödeyerek yüksek kaliteli bir araca sahip olabiliyorlar.
Nissan’ın Hedefi: Sıfır Kilometre Araçları Daha Erişilebilir Kılmak
Nissan, bu indirim kampanyasıyla stoklarını hızla azaltmayı ve sıfır kilometre araç alımını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede birikimi olan herkes, yüksek kaliteli bir araca kolayca sahip olabilecek.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.