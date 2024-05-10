10 May 2024 - 08:34- Gündem G:

Beklenen sağanak Alanya'yı vurdu! Ne kadar sürecek?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden hava tahminini yayınladı

Beklenen sağanak Alanya'yı vurdu! Ne kadar sürecek? mask
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Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre,   Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak  yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz. 

Buna göre bu hafta beklenen   hava durumu şöyle:

11 Mayıs Cumartesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, 21-23 derece
12 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı, 18-25 derece
13 Mayıs Pazartesi: bulutlu Bulutlu 18-25 derece
14 Mayıs Salı: Sağanak Yağışlı, 18-26 derece

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10 May 2024 - 08:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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