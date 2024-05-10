Beklenen sağanak Alanya'yı vurdu! Ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

11 Mayıs Cumartesi: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, 21-23 derece

12 Mayıs Pazar: Sağanak Yağışlı, 18-25 derece

13 Mayıs Pazartesi: bulutlu Bulutlu 18-25 derece

14 Mayıs Salı: Sağanak Yağışlı, 18-26 derece