Alanya'ya şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.

Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:

10 Mayıs Cuma: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-29 derece

11 Mayıs Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-23 derece

12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece

13 Mayıs Pazartesi: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece

14 Mayıs Salı: Parçalı Bulutlu, 18-26 derece