Alanya'ya şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre, Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz.
Buna göre bu hafta beklenen hava durumu şöyle:
10 Mayıs Cuma: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-29 derece
11 Mayıs Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-23 derece
12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece
13 Mayıs Pazartesi: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece
14 Mayıs Salı: Parçalı Bulutlu, 18-26 derece
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.