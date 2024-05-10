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Alanya'ya şiddetli sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden 5 günlük hava tahminini yayınladı

Alanya'ya şiddetli sağanak yağış geliyor mask
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Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre,   Alanya'da önümüzdeki günlerde sağanak yağış beklentisi var. Yağışların ne kadar süreceği ise şimdilik belirsiz. 

Buna göre bu hafta beklenen  hava durumu şöyle:

10 Mayıs Cuma: Mevzi Sağanak Yağışlı, 20-29 derece
11 Mayıs Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı, 21-23 derece
12 Mayıs Pazar: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece
13 Mayıs Pazartesi: Parçalı Bulutlu, 18-25 derece
14 Mayıs Salı: Parçalı Bulutlu, 18-26 derece

# var, Alanya

10 May 2024 - 08:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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