Merkez Bankası'ndan ayrılmıştı... Yeni görevi belli oldu!

Gerçek Gündem’in özel haberine göre 2 Şubat’ta görevden alınan Hafize Gaye Erkan’ın ekonominin dümenine geçeceği belirtildi. Ayrıca iki kamu bankasının genel müdürünün de görevden alınacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmış, Şimşek de ABD'de çalışan Hafize Gaye Erkan'ı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine gelmişti. Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk kadın başkanı olmuştu. Ancak Erkan'ın görev süresi hakkında çıkan iddialar sonrası 2 Şubat 2024 tarihinde görevden alınması ile son buldu. Yerine ise Fatih Karahan atandı.

HAFİZE GAYE ERKAN SAHAYA DÖNÜYOR

O tarihten bu yana kamuoyunun gündemine yer edinmeyen Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye'de mi yoksa ABD'de mi olduğu bilinmiyorken Gerçek Gündem, Erkan ile ilgili bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Alınan bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden alınıp yerine Hafize Gaye Erkan atanacağı öne sürüldü.

İKİ KAMU BANKASI ALINACAK

Hafize Gaye Erkan'ın ilk olarak kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği konuşulurken, kulislerde iki kamu bankasının genel müdürünün de görevden alınacağı da ileri sürüldü. Bu bankalardan birinin Vakıfbank olduğunu iddia edildi.

Kaynak: Kamu Son Haber